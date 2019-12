Brunch With...Beatriz Geraldo

Perita em designer gráfico, a nossa convidada para o brunch que decorreu no Fazendeiro, é carismática e alegre que herdou do pai a criatividade para fazer artes e deste ‘‘trunfo’’ fez o seu ofício. Natural de Lubango, nasceu em 1 de Outubro de 1984, mas desde muito cedo foi para Botswana, onde cresceu numa família até aos 12 anos. Quando era pequena desenhava sempre um pouco de tudo com o seu pai. ‘‘Todos os dias depois do trabalho, quando o meu pai tirava a roupa formal, pegava no lápis e pincel e começava a fazer a arte dele e como eu gostava muito daquilo criava com ele, comecei com caricaturas e daí comecei ajudá-lo nos trabalhos’’, comenta.

Confessa que em criança sonhou em ser arquitecta e sempre quis ser criativa, pois desenhar sempre a fez muito feliz. Entretanto, em 1996, quando o seu pai falece, para ela a arte foi a única forma de expressar os seus sentimentos e começou a desenhar muitas vezes sem contas, só desenhava e já nada mais fazia, onde conseguiu obter três ficheiros enormes só de pinturas suas. Depois desse facto, no mesmo ano, voltaram para Angola e conta que foi basicamente a primeira vez porque era pequena quando saiu da sua terra natal. ‘‘Viemos cá em Angola, não conhecíamos a sua cultura e muito menos sabíamos falar o Português porque crescemos fora, em Botswana e não tínhamos nos adaptado bem’’, confessa. Depois de dois anos, em 1997 vão para a Namíbia, porque tinham mais facilidade com Inglês e era uma cultura mais próxima do Botswana.

Percurso académico, primeiro e empregos seguintes

Bea, como gosta de ser chamada, fez a primária em Botswana entre 1991 a 1996 e depois regressou para Angola, onde teve que repetir a quinta classe em Lubango porque não falava o português. Devido algumas dificuldades, volta para a Namíbia, em Windhoek onde fez o médio e teve o curso de moda até ao 12º ano. Foi à Cape Town, África do Sul, fazer o curso de designer interior, ‘‘naquele tempo não conseguia destinguir em que tipo de designer queria fazer então para mim designer interior foi o mais o próximo, vivemos em tantos países e foi algo que despertou o gosto de decorar e fazer designers interiores’’, explica.

Em 2001, como a sua irmã estava a fazer designer de moda, convidou-a a trabalhar com ela, decidiram inscrever-se na competição de jovens empreendedores, participaram do primeiro desfile, um mês depois ganharam o prémio e foi daí que começou a viagem.

A versátil em artes, teve como o seu primeiro emprego em Designer de Moda, mas o emprego oficial foi quando criou a sua marca de desenho de moda chamada ‘‘Geraldo Fashions’’ com a sua irmã. Em 2005 foi viver para o Cunene onde trabalhou na Air Gemini, durante um ano como assistente de terra, depois foi para a empresa de desminagem MGM. Com a arte a corre-lhes nas veias, Beatriz e sua irmã decidiram regressar a Luanda para voltar a fazer moda como designer, tinham que trabalhar e começar de novo, trabalhou ao mesmo tempo, desde 2008 até 2014, como directora de Lógistica na Luanda International School.

Questionada de como é ser artista em Angola, responde que é interessante ser artista em Angola, mas a única diferença com os outros países é pelo facto de ser encontrado poucos materiais em Angola e o resto é só criatividade. Actualmente faz desenhos gráficos de ilustração, freelancer e outras artes. ‘‘Antes trabalhava desenho de moda desde os meus 16 anos até 2014 onde parei para reflectir, o que ia fazer como criativa, calhei com o desenho de moda, não foi algo que escolhi, o desenho de moda é quem escolheu a mim’’, regozijou-se. No primeiro mês de actividade ganhou o prémio de melhor empreendedor, ano a seguir ganhou o de melhor artista, melhor designer de moda jovem e foi daí que começou, porque estava a receber vários prémios, motivo o qual levou-a a não deixar mais. Lembra-nos que depois de chegar à Angola em 2005, altura em que começara com a moda novamente, fez o Angola Fashion Week, fez também a Moda Luanda, foram, entretanto, convidados para fazer desfile em Nova Yorque, em Moçambique e em Lisboa, pois não dava para parar e reflectir, era sempre designer de moda.

Desafios e ambições

Beatriz comenta no brunch desta edição que o seu pai foi o seu instrutor e ensinou todos os oitos filhos como militares, na condição das mulheres, elas faziam tudo em casa, pregando e construindo coisas na parede. ‘‘Basicamente os desafios não foram para nós algo muito difíceis, porque os meus pais sempre diziam que na vida tem que arriscar e a nossa mentalidade sempre foi essa, arriscar até conseguir. Entrar no mundo das artes foi para mim um desafio, deixar a moda onde estava confortável há muitos anos ganhei muitos prémios, fui muito bem conhecida e decide fazer algo que realmente gostava muito mais que a moda, foi um risco’’, afirma. Deixou tudo para começar de novo no mundo das artes, sem salários, sem nada foi para Portugal fazer o curso de Designer Gráfico. Começou a ser conhecida como artista plástica não pela moda, mas por causa do percurso a mostrar o que eu estava a fazer criativamente no Instagram. ‘‘Na verdade estava a fazer só porque queria mostrar o meu trabalho, não era para vender era só para me expressar, só mesmo o básico que eu gostava de fazer, as pessoas começaram a ver e daí surgiu um convite para fazer a minha exposição no HCTA durante um mês e meio e consegui vender tudo em menos de 20 dias que era algo que eu nem pensava e muitos artistas de renome que lá estavam e conheciam o meu percurso criativo, fez com que explodisse mundo de artes plásticas muito mais rápido que eu pensava que ia ser’’, referiu satisfatoriamente.

Beatriz tem duas ambições: uma é expressar-se mais artisticamente, ter mais pessoas a gostarem e verem os seus trabalhos e outra é realizar um sonho que era do seu pai, de ser artista plástica de renome que não conseguiu lá chegar. Para ela o mais importante é estar feliz e buscar aquilo de que se gosta, ‘‘daí a minha ambição realizar o sonho do meu pai que ele não conseguiu de ser sempre criativo e como ele gostava de ser chamado de artista.’’ Tem como modelo de vida Martin Luther King, as teorias de Nelson Mandela e Dalai Lama, justificando de que se interpretarmos as coisas que eles dizem, conseguimos gerir a nossa vida e tem como lema: ‘‘não ter medo de se arriscar e reinventar, porque é só daí que iremos descobrir o que gostamos.’’

Aos mais jovens líderes empreendedores, a designer aconselha que a primeira coisa é não ter medo de se reinventar. ‘‘ Isto é um aspecto que eu acho ser muito importante, porque muitas pessoas ficam estagnadas achando que a única coisa que conseguem fazer é isto ou aquilo e se falharem já não podem fazer mais coisas’’. Ainda acrescenta ‘‘se queres ter sucesso em alguma coisa, tem de trabalhar muito, trabalhar até mesmo às cinco da manhã, por exemplo, o meu percurso todo de estilismo foi mesmo a depender do meu trabalho do meu estudo normal, havia dias que trabalhava para o desfile chega à casa e dormia apenas uma hora, há que fazer sacrifícios, se achares que é muita coisa não vais conseguir, porque tens que gostar do que fazes.