Brunch With...Adriano Domingos

Jovem trabalhador e amante da vida, está extremamente focado nos objectivos e com um forte espírito de persistência e resiliência face aos desafios que surgem na imensa estrada de vida. Considera-se um homem de trato fácil, bom fazedor de conversas, apaixonado por pessoas e por semear sorrisos por onde passa. Conta que foi sempre uma criança muito introvertida e como outra qualquer, teve muitos sonhos que foram se moldando com o tempo. Primeiro sonhava em ser jogador futebol, depois o sonho evoluiu no desejo de ser piloto e por último músico. “Profissionalmente acredito que de forma muito poética sim. Sou jogador porque tenho que lutar imenso contra diversos adversários no campo dos negócios para atingir mensalmente os objectivos da empresa, é “GOLO” nos objectivos ou estamos “fora do campeonato”! Sou piloto porque por trás de cada decisão que tomo existe uma equipa inteira de “passageiros” que dependem de mim para chegar ao destino certo e músico porque com as alterações constantes nas condições de mercado tenho de desenvolver novas “melodias” para levar ao mercado às melhores soluções para os clientes intermediários (agentes) e finais”, refere. Nasceu em Luanda concretamente no município do Rangel aos 19 de Dezembro, sendo que por consequência da complexidade da situação familiar dos pais na altura, saiu daquela zona com apenas meses para o Cazenga onde viveu com os avós até aos sete anos de idade. Depois daquele período, mudou-se para o bairro do Kinaxixi, onde passou maior parte da sua infância e adolescência. Entretanto aos 18 anos, por causa da situação conflituosa do país e por decisão do pai, foi para a África do Sul dar continuidade do percurso académico. Por lá concluiu a primeira licenciatura em Gestão Bancária na Dam Business College no período 2002 – 2005. Em Angola voltou a apostar na formação, fazendo, todavia, a segunda licenciatura em Gestão de Marketing e Comércio, entre 2013 – 2016 na Universidade Gregório Semedo (UGS).

Transcursão profissional

Chegou a ZAP por indicação de um conhecido e na altura a empresa precisava de um colaborador com o perfil para coordenar uma carteira de Agentes/ parceiros. No primeiro ano de operação da empresa, desempenhou aquela função e era responsável pelos eixos comerciais do Norte e do leste, assim como também foi o responsável pelos municípios de Viana e Kilamba, função que desempenhei durante quatro anos. Em 2015 assumi o cargo de Chefe de Departamento da Rede de Agentes/Parceiros com a principal função de gerir uma equipa de 14 coordenadores a nível nacional. “O maior dos desafios que tive que enfrentar até à data foi sem dúvida o desafio pessoal de acreditar em mim, mesmo nas circunstâncias mais difíceis mantendo sempre a calma, a objectividade, a responsabilidade e equilíbrio necessário para manter as minhas equipas

motivadas e a funcionar com eficiência e rigor”, e acrescenta “Apesar de ser apaixonante trabalhar com pessoas diferentes, é uma gestão surreal. Poder contornar hábitos e costumes diferentes dos teus sem desrespeitar, com compromisso, honestidade, humildade e responsabilidade, tendo como mote a frase: “trabalhar para pessoas, com pessoas”, é mais fácil na teoria e num mundo perfeito”.

Antes deste desenrolar, Adriano Domingos teve um percurso profissional como corrector de imóveis na direcção comercial da Promóveis, assim como trabalhou na área de vistos e operações da Hull Blyth Travel em 2007. Foi gestor comercial da AOC-Mobile Nokia no período durante dois anos e mais uma vez como gestor comercial e formador na Samsung Angola, 2009-2010.

As suas ambições estão em continuar a fazer carreira e chegar a outros cargos de direcção. “Sinto cada vez mais necessidade de abraçar novos desafios dentro da minha área e, para além desta ambição, pretendo abrir um escritório de consultoria comercial para todo o tipo de empresas para formar os melhores agentes, vendedores, comerciais e gerentes deste país, com qualidade internacionalmente reconhecida”, realçou almejando.

O momento mais alto da carreira profissional começou na altura em que assumiu o cargo de Chefe de Departamento de Rede de Agentes que com pouca experiência em termos de gestão de equipas, teve imenso receio de liderar pessoas que até então eram colegas de trabalho com o mesmo cargo, na mesma direcção. “Foi sem dúvida uma mistura de emoções entre o medo de falhar, o desafio de me validar enquanto líder e profissional e a alegria/satisfação por estar a dar os primeiros passos em direcção a um sonho”. E quanto ao critério pessoal foi a realização do seu casamento e a constituição da família. É, pois, um homem apaixonado, pai dedicado, com quatro filhos e orgulhoso da geração de pessoas que tem o maior prazer em preparar para o mundo. Cita alguns livros que marcaram profundamente a sua vida por variados motivos em diferentes momentos: “Bíblia Sagrada”, tem infinitas lições de vida, passagens motivacionais e é o que mais consulta; “Pai Rico, Pai Pobre”, de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter; “Como Tornar-se uma Pessoa de Influência”, de John C. Maxwell, “Livro do Club das cinco da Manhã”, de Robin Sharma.

Para si “é evidente que a nova geração de gestores, empresários e líderes, vêem com muito talento, muita força e grande determinação para começar a traçar o caminho de uma nova era de gestão no país. Gestão essa que visa levar o nome de Angola avante e construir um país economicamente mais forte, moderno, eficiente e fértil em novas oportunidades para todos”. No âmbito do trabalho comercial que desempenha e do contacto com empreendedores de todos os escalões, o gestor apela aos líderes e empreendedores a necessidade de formação em termos de: Entendimento e interpretação de dados sobre a vida financeira de uma empresa; Impostos a serem pagos (INSS, IVA, DARes); “Gestão Contabilística” e “Liderança e Gestão de Equipa”.