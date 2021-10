Associação de Solidariedade apoia desfavorecidos na cidade de Luanda

As associações são um recurso essencial no que respeita à participação cívica, sendo agentes privilegiados de democratização no sentido da democracia participativa. Desta forma as associações assumem um papel fundamental no que diz respeito à participação e envolvimento dos cidadãos e das comunidades locais ao nível do desenvolvimento social.

A participação nas associações, a nível individual, pode ser vista como um incentivo à identificação e selecção das respostas aos próprios problemas pessoais, ao transpor para a esfera pública os problemas vividos pelos indivíduos na esfera privada, e ao incentivar a participação colectiva numa acção organizada em prol do bem comum e da resolução de problemas de ordem social, cultural ou mesmo económica. Desta forma, são procuradas assim respostas de interesse geral.

Sendo assim, a Associação de Solidariedade de Mãos dadas com a Humanidade, enquanto organização, rege-se pelos princípios da Doutrina Social da Igreja, mas que são princípios Universais.

Deste modo, para o mais importante e central é a Dignidade da Pessoa Humana, com particular atenção aos mais pobres e socialmente vulneráveis, independentemente da sua etnia, credo ou nacionalidade. Tendo sempre como finalidade a construção do Bem Comum. A acção visa a Solidariedade, tendo como referência fundamental, interna e externa, o princípio da Subsidiariedade.

A Associação é um projecto de 10 jovens composta por diversos departamentos, como o da Espiritualidade: Em colaboração com as igrejas este departamento tem como objecto principal a implementação da espiritualidade em todas as acções realizadas pela Associação, fomentando a capacitação e actuação sob o prisma da espiritualidade.