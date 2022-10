Angonabeiro e Camões-CCP promovem “O Espaço Café”

A Angonabeiro em parceria com Camões - Centro Cultural Português (Camões-CCP), apresentam o Espaço Café, um conjunto de iniciativas em torno da história e dos benefícios do café, designadamente exposições e debates.

O evento marca o encerramento do mês do café da Angonabeiro, numa extensão do dia internacional do café, comemorado anualmente a 1 de Outubro.

De acordo com o Director-geral da Angonabeiro, Nuno Moínhos, pretende-se com a iniciativa reforçar os benefícios do café, não só para a saúde, mas também para a economia angolana, bem como divulgar a história do café, e enaltecer a importância da cultura e da arte.

“A empresa está comprometida em contribuir para aumentar a produção e apoiar Angola no processo de recuperação da sua posição de líder mundial na produção de café de alta qualidade” assegurou Nuno Moínhos.

O evento conta também com exposição de obras de arte de cinco artistas plásticos angolanos, Benigno N´sito, Eltina Gaspar, Pemba, Sarhai da Costa e Uólofe Griot, que foram desafiados a inspirarem-se no universo do café e usar sacos de café para produzirem as obras que estão expostas no Espaço Café.

“O Espaço Café é um projecto multidimensional que, para além da exploração do Café nas suas vertentes económica, saúde e lifestyle, pode também fazer a ligação ao mundo artístico e cultura”, explica Sónia Fonseca, assessora cultural, do Camões - Centro Cultural Português.

A inauguração do Espaço Café contou com a moderação de Carlos Rosado Carvalho, e intervenções de Luzia Guimba Rodrigues, médica especialista em Medicina Interna, Bruno Samora, instrutor de fitness e apresentador de TV, Mell Chaves, consultora de imagem e comunicação e influenciadora Delta Q e Café Ginga e Pedro Romão, barista da CCC Barista Academy by Delta Cafés.