Alcione em entrevista concedida ao Jornal Mercado

Alcione está entre os cantores Brasileiros de maior destaque. Se sente realizada?

Sinto-me feliz, sabedora de que tenho procurado fazer sempre o meu trabalho da melhor forma.

Realizada, efectivamente, para mim, significaria não ter outras metas.

E sempre tenho novos sonhos e planos.

Qual foi o ponto mais alto da sua carreira?

Muitos momentos foram de “ápice”, outros considerados naturais, de curso normal.

Felizmente, desde o começo, ao longo do tempo, fui conquistando os meus objectivos.

Principalmente, o objectivo maior: de viver da minha arte, do meu canto.

O que um artista deve fazer para chegar ao estrelato num mercado exigente como o brasileiro?

Hoje, o mercado está bem diferente daquele da época em que comecei.

Mas acho que, independentemente das questões modernas e tecnológicas, uma coisa não mudou.

Ser verdadeiro, praticar a sua arte com seriedade e verdade será sempre fundamental.

Em qualquer tempo!

Quando surgiu a ideia de se profissionalizar como artista?

Desde jovem, na minha cidade natal, São Luis do Maranhão, ao escutar os grandes artistas daquela época, “tomei gosto” pela música, que já cultivávamos dentro da nossa casa porque o meu pai era regente da Banda de Música local.

O sucesso artístico também foi acompanhado por momentos difíceis. Pode-nos falar um pouco sobre isso...

Acho que o meu momento mais difícil foi quando tive problemas nas cordas vocais, resolvidos quando fui operada espiritualmente.

Chegou a pensar em largar a carreira artística por isso?

Tive receio de não poder cantar mais, por conta do meu problema de saúde.

Mas, graças a Deus, depois disso, fiquei curada e gravei muitos álbuns, ganhei inúmeros “discos de ouro e platina”.

Quantos discos já lançou e qual deles teve mais sucesso?

Foram 42 álbuns, 9 dvds e três compactos; cerca de 350 prémios, entre nacionais e internacionais, inclusive um Grammy Latino.

Actualmente, estou a lançar o álbum “Tijolo por Tijolo”, com canções inéditas e compostas por renomados autores brasileiros.

Qual foi a música que lançou Alcione ao mundo da fama?

O primeiro foi “Figa de Guiné”, fruto do primeiro compacto simples.

Mas dois mega sucessos, viriam logo no primeiro álbum: “O surdo” e “Não deixe o samba morrer” que, sem dúvida, é a música da minha carreira.

Alcione no Brasil é somente conhecida pela música?

Sou uma cantora, é uma alegria imensa ser reconhecida pelo meu trabalho.

A carreira musical de Alcione é de dimensão internacional. Quando actuou num palco fora do Brasil?

Mesmo antes de ser famosa estive em palcos, principalmente na Europa.

Cantei, fiz temporadas internacionais desde o início da minha carreira.

E já realizei turnês pelos cinco continentes.

Qual foi a sensação de cantar para um público estrangeiro?

É muito bom poder levar a música brasileira ao exterior, propagar a nossa arte pelo mundo.

E me sinto muitíssimo feliz por ser benquista no exterior.

Antes da pandemia, por exemplo, tinha acabado de fazer uma excursão pela Europa.

Tem informação da sua audiência em Angola?

Gosto do povo angolano, e sempre fui recebida com muito carinho em Angola.

Pode descrever o que foi cantar para os Angolanos?

É um povo irmão, temos raízes em Angola, é uma emoção renovada estar nesse País.

Aliás, tenho uma música intitulada “Corpo Fechado”, dos compositores Roque Ferreira e Telma Tavares, que cita Angola (”Minha avó é show de bola, aprendeu lá, em Angola, encontrou meu corpo aberto, e fechou...”).

Aceitaria voltar a Angola, se fosse convidada?

Depois da pandemia, ficaria muito feliz em retornar a Angola.

Seria uma honra, uma alegria enorme.

Aceita com normalidade o título de Rainha do Samba?

O Samba é rei, mas tem muitas rainhas.

Sinto-me feliz de fazer parte da sua Corte.

Qual é o artista brasileiro que mais gosta de ouvir?

O Brasil é um celeiro artístico, com profissionais do mais alto gabarito.

Sambistas e, também, artistas dedicados a muitos outros géneros musicais.

Conhece a música angolana?

Tenho a sorte de conhecer ícones da música angolana, como o meu saudoso amigo André Mingas, Filipe Mukenga, Bonga, Yola Semedo.

Adoro ver a Titica a cantar e a dançar kuduro.

Os meus afilhados musicais “Os Gênesis”, dupla formada por Fernando (Punidor) e José (Action Nigga), que nos deixou tão precocemente.

Tenho todos esses discos em casa.

Se não fosse cantora o que seria?

Antes de ser cantora, exerci o magistério.

Mas por muito pouco tempo e imposição do meu pai, que temia que me decepcionasse com a carreira artística.

Gosto de cantar, tenho uma trajectória longeva, de realizações. E ainda recebo por isso...

Gostaria de deixar um abraço para o povo angolano, dizer que esse momento é difícil, mas vai passar...

Cuidem-se!